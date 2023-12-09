سلمى أبو ضيف تكشف عن مشهد في مسلسل «زينهم» يدعم فلسطين: «المفضل لي»

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن أحد المشاهد التي عرضت ضمن أحداث مسلسل زينهم، ودعمت فلسطين، خلال منشور عبر حسابها الخاص بمنصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

سلمي أبو ضيف تدعم فلسطين

وشاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها بصورة من مشهد في مسلسل «زينهم»، ظهر فيه جملة مكتوبة على حائط، جاء نصها «فلسطن ليست محتوى، غزة تموت»، ومرسوم بجوارها علم فلسطين .

وعلقت الفنانة سلمى أبو ضيف، على الصورة قائلة: «حقا المشهد المفضل لي في زينهم أثناء التصوير في الإسكندرية، فلسطين دائما في قلوبنا».

تفاصيل مسلسل «زينهم»

يذكر أن مسلسل زينهم يعرض خلال هذه الفترة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف ويارا جبران، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج يحيى إسماعيل.