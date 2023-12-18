محافظ شمال سيناء يستقبل مساعد رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، فالي الكسندر، مساعد رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والوفد المرافق له، في مدينة العريش، خلال زيارته إلى المحافظة.

واستعرض محافظ شمال سيناء، خلال اللقاء، الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

مسارات دخول المساعدات إلى غزة

وأكّد المحافظ، أن المساعدات تصل إلى مدينة العريش عبر ثلاثة مسارات وهي البر والبحر والجو، إذ تصل شاحنات المساعدات إلى مدينة العريش عبر الطريق الدولي الساحلي، وتصل سفن المساعدات عبر ميناء العريش البحري، وتصل طائرات المساعدات عبر مطار العريش الدولي.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري يستقبل المساعدات المتنوعة التي تصل عبر الـ3 مسارات، ويخزنها في مخازن مؤمنة في مدينة العريش، ثم تنفل إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري، بالتنسيق مع مختلف الجهات.

بدوره ثمّن مساعد رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الجهود التي تبذلها مصر في استقبال وإيصال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة، ودورها بالتعاون مع كافة الأطراف في إنهاء الأحداث في غزة.

وتفقد مساعد رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق له، شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري، مؤكدًا تسريع وتيرة دخول الشاحنات إلى قطاع غزة.