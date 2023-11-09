محافظة شمال سيناء: استقبلنا 650 شاحنة تحمل 8 آلاف طن مساعدات لغزة

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جسر بري من المساعدات قٌدمت لأهالينا في غزة عبر معبر رفح».

وذكر التقرير، أن هناك تدفقا متواصلا لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من الجانب المصري من معبر رفح إلى قطاع غزة بشكل مكثف، حيث أعلن محمد سليم المتحدث الرسمي باسم محافظة شمال سيناء أن عدد الشاحنات التي دخلت غزة بلغ 650 شاحنة تحمل نحو 8 آلاف طن من المساعدات.

مساعدات تصل لمطار العريش

وشهد مطار العريش بشمال سيناء تدفق المساعدات الدولية لقطاع غزة، حيث تهبط بمطار العريش يوميا طائرات تحمل المساعدات ومواد إغاثة إنسانية عاجلة يتسلمها فرع الهلال الأحمر المصري ويعيد نقلها مشحونة على قاطرات إلى بوابة معبر رفح، حيث تعبر للجانب الفلسطيني.

حركة وصول مساعدات غزة إلى مطار العريش خلال الساعات الماضية كشفت هبوط 6 طائرات محملة بـ227 طنا من المساعدات المتنوعة بينها 3 طائرات من دولة الإمارات العربية المتحدة محملة بـ45 طنا من المستلزمات الطبية وطائرة من الكويت محملة بـ32 طنا من المواد الغذائية وأخرى من باكستان بـ84 طنا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى طائرة من الاتحاد الأوروبي محملة بـ5 أطنان من المستلزمات الطبية.