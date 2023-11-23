«انزل وشارك.. صوتك أمانة» جلسات لتوعية المرأة في محافظة شمال سيناء

عقدت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن في محافظة شمال سيناء، جلسة أستعداد وتوعية للمرأة بالمحافظة، بعنوان «انزل وشارك.. صوتك أمانة»، شاركت بها، العديد من العضوات بأمانة المرأة.

لقاءات لـ توعية النساء في البيوت

قالت حسناء الشريف أمينة المرأة بحزب حماة الوطن في شمال سيناء، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، على تنظيم لقاءات تفاعلية مع النساء خارج نطاق الحزب، لحثهن على المشاركة المجتمعية في الحياة السياسية، فيما سوف تتبنى عضوات الأمانة، بالتنسيق مع كوادر الحزب، التنبيه على ذوي الاحتياجات الخاصة، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على ذلك.

التعرف على آليات الانتخابات

وكشفت «الشريف»، عن تقديم عضوات الأمانة خدمة التعرف على أليات الانتخابات، وكيفية اختيار المرشح، للنساء والشابات في المحافظة، من خلال معرفة بنود وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أكدت أن من ترغب في معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة بها، أو أي من أفراد أسرتها، الاتصال بالرقم التالي 5151 أو برقم 140 وتستخدم الرقم القومي.