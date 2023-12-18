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أحمد حاتم يكشف لـ«الوطن» حقيقة وجود جزء ثانٍ من «أوقات فراغ»

كتب:

أحمد عبدالرحمن
11:12 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
أحمد حاتم

أحمد حاتم

كشف الفنان أحمد حاتم، حقيقة وجود جزء ثانٍ من فيلم «أوقات فراغ»، بعد نجاح الجزء الأول من العمل بعد عرضه منذ فترة طويلة ماضية.

وقال حاتم فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يوجد جزء ثانٍ من فيلم أوقات فراغ، وكل ما يتداول عن هذا الأمر عارٍ تماما من الصحة.

وكان الجزء الأول من فيلم أوقات فراغ، عرض عام 2006، والذي كانت تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم المتحرر ومنهم المتدين، وجميعهم يعيشون حياة مليئة بالاضطراب، والتأرجح ما بين اتخاذ قرار وتنفيذه ثم إلغاؤه بسرعة البرق، ويحاول هؤلاء الشباب تحقيق أحلامهم لكن يعوقهم التردد وأشياء أخرى كثيرة.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد حاتم، عمرو عابد، كريم قاسم، راندا البحيري، صفا تاج الدين، أحمد حداد، وغيرهم.

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