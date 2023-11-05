رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تفاصيل شخصية ميدو عادل في فيلم «المنبر» لـ أحمد حاتم

كتب:

أحمد حسين صوان
11:05 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
ميدو عادل

ميدو عادل

يواصل الفنان ميدو عادل، تصوير مشاهده في فيلم «المنبر» بطولة الفنان أحمد حاتم، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المُقبلة، حيث إنه يستعرض دور الأزهر الشريف، على مدار الألف عامًا الماضية.

ويُجسد الفنان ميدو عادل، شخصية دكتور أزهري، يرصد الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف، وتجمعه العديد من المشاهد مع الفنان أحمد حاتم، الذي يؤدي دور باحث أزهري.

فيلم المنبر يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وآيتن عامر، كمال أبو رية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، تأليف فداء الشندويلي، إخراج أحمد عبدالعال.

وتدور قصة «المنبر» وهو اسم مبدئي، في إطار تاريخي يحمل مزيجًا من الإثارة والتشويق، ويجسّد خلاله أحمد حاتم شخصية عالم أزهري.

وقدم ميدو عادل، مؤخرًا مسرحية «سيد درويش» مع لقاء سويدان وسيد جبر ورشا سامي، والمطربين شريف عبد الوهاب وعماد تيسير وسامي عوض الله وماهر عبيد، وعدد من الوجوه مجدي عبد العزيز، إمام محمد، دعاء الخولي، غادة كامل.

اقرأ المزيد:

مسلسل سره الباتع الحلقة 27.. ميدو عادل يواسي إسلام حافظ

مسلسل سره الباتع الحلقة 10.. ميدو عادل يكتشف مقتل حبيبته على يد الفرنسيين

ميدو عادل لقناة الحياة: «سره الباتع» تاريخي معاصر.. ويقدم وجبة دسمة

الفنان ميدو عادل يكشف كواليس مشاركته في مسلسل جروب الدفعة
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.