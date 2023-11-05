تفاصيل شخصية ميدو عادل في فيلم «المنبر» لـ أحمد حاتم

يواصل الفنان ميدو عادل، تصوير مشاهده في فيلم «المنبر» بطولة الفنان أحمد حاتم، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المُقبلة، حيث إنه يستعرض دور الأزهر الشريف، على مدار الألف عامًا الماضية.

ويُجسد الفنان ميدو عادل، شخصية دكتور أزهري، يرصد الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف، وتجمعه العديد من المشاهد مع الفنان أحمد حاتم، الذي يؤدي دور باحث أزهري.

فيلم المنبر يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وآيتن عامر، كمال أبو رية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، تأليف فداء الشندويلي، إخراج أحمد عبدالعال.

وتدور قصة «المنبر» وهو اسم مبدئي، في إطار تاريخي يحمل مزيجًا من الإثارة والتشويق، ويجسّد خلاله أحمد حاتم شخصية عالم أزهري.

وقدم ميدو عادل، مؤخرًا مسرحية «سيد درويش» مع لقاء سويدان وسيد جبر ورشا سامي، والمطربين شريف عبد الوهاب وعماد تيسير وسامي عوض الله وماهر عبيد، وعدد من الوجوه مجدي عبد العزيز، إمام محمد، دعاء الخولي، غادة كامل.