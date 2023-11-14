تراجع إيرادات فيلم «حسن المصري» لـ أحمد حاتم في شباك التذاكر

تراجعت إيرادات فيلم «حسن المصري» بطولة الفنان أحمد حاتم، في دور العرض، بشكلٍ ملحوظ، إذ هبط حجم إقبال الجمهور خلال الـ24 ساعة الماضية، لينخفض مؤشره في شباك التذاكر، ويحتل مركز متأخر بين الأفلام المنافسة.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم «حسن المصري» للفنان أحمد حاتم، حقق 15 ألف جنيه، أمس الاثنين، في دور العرض، ليحتل المركز الخامس بين الأفلام المنافسة له.

وأوضح أنّ إجمالي إيرادات الفيلم، بلغت 5 مليون جنيه تقريبًا، منذ طرحه في دور العرض، قبل نحو 6 أسابيع، وسط إقبال متوسط من الجمهور.

أبطال وأحداث فيلم حسن المصري

فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.

تدور قصة فيلم «حسن المصري» في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، بعد تورط أحمد حاتم الذي سافر إلى لبنان للهروب من ماضي أليم، ويعمل في شركة حراسات خاصة، مع بعض العصابات الخطيرة، ما يضع حياته في خطر شديد.