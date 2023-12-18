العاملون بـ«الصحة» وقياداتها يهنئون الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

تقدمت قيادات وزارة الصحة والسكان وجميع العاملين بها، بالتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، لجمهورية مصر العربية.

مسيرة العطاء

كما توجهت قيادات وزارة الصحة بالتهنئة للشعب المصري، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعين الله أن يكلل جهود الرئيس، بتحقيق آمال الشَّعب المصري وتطلعاتِه وأحلامِه، وأن ينعم على مصر وشعبها بكل رخاء، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، في ظل توجهات الرئيس، نحو بناء الجمهورية الجديدة.