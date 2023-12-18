«صحة الشيوخ»: الاصطفاف الوطني خلف السيسي يستهدف استكمال الجمهورية الجديدة

هنأ النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن نزول الملايين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية، رهان على الجمهورية الجديدة.

ووصف «خضير»، في تصريحات صحفية له اليوم، فوز الرئيس السيسي، بالملحمة الوطنية الهائلة من الاصطفاف الوطني الصادق، ليؤكد للعالم كله أن الشعب المصري بجميع فئاته يقف خلف قائده داعماً لمسيرته نحو البناء والجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة.

وأضاف أن ملايين المواطنين الذين خرجوا بالملايين، كانوا حريصون على الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم أثبتوا وبحق أنهم على قدر كبير من تحمل المسئولية والوعي الفكري وقدموا صورة مضيئة للديموقراطية والحرص على بناء مستقبل باهر لمصر.

وجه وكيل صحة الشيوخ بمجلس الشيوخ، خالص التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي رئاسة مصر لفترة جديدة تمتد لنحو 6 سنوات من الخير والنماء في كافة ربوع البلاد.

واعتبر التصويت الهائل في الانتخابات إشارة إلى أن الاستحقاق الديمقراطي الحالي، هو الأنجح منذ 2011 على كل المستويات من التنظيم والمشاركة والتعددي، مشددًا على نجاح الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل، دليل على إدارة الدولة المصرية لكل الاستحقاقات الديمقراطية خلال السنوات الماضية بكل نزاهة واحترافية بالغة، وأن هذه النتيجة ستحدد شكل المستقبل.