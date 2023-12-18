وكيل «خارجية النواب»: نتيجة الانتخابات تعكس ثقة الشعب في الرئيس السيسي

هنأ النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن النتيجة تعكس ثقة الشعب المصري في إدارة الرئيس السيسي لشؤون الدولة المصرية على كافة الأصعة الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية وتطلعهم لاستمرار هذه الإدارة الرشيدة خلال الفترة المقبلة، ومعالجة كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الوجه الأمثل.

التحدي الاقتصادي ومواجهة التضخم

وأوضح «الخولي» في تصريح لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي في ولايته الجديدة يستعد للعديد من التحديات المستمرة مثل التحدي الاقتصادي ومواجهة التضخم، والتطلع لمعالجة الملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للتحديات الخارجية في ظل الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي على الأراضي الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة، في إطار مخطط التهجير القسرى للفسطيينين ومحاولة تهجيرهم إلى سيناء، وهو ما يتطلب جهدا مستمرا من الإدارة الحكيمة في مواجهة التحديات والحفاظ على الأمن القومي المصري.

طموحات الشعب المصري

وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشعب يتطلع مع الرئيس في ولايته الجديدة إلى مزيد من الجهد ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه الوطن في الداخل والخارج.