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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مسيرة حاشدة بالسيارات تجوب الأقصر احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
05:47 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
احتفالات الاقصريين بفوز السيسي

احتفالات الاقصريين بفوز السيسي

شهدت محافظة الأقصر، مسيرة حاشدة بالسيارات احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، على أنغام الأغاني الوطنية، وبمشاركة مئات المواطنين، بسيارتهم الخاصة الملاكي والأجرة والنقل وغيرها، حاملين صور الرئيس وأعلام مصر، وسط هتافات «تحيا مصر» في أجواء حماسية مبهجة.

مسيرة بالسيارات تجوب شوارع الأقصر

وانطلقت المسيرة من منطقة العوامية، مرورًا بشارع خالد بن الوليد، ثمّ كورنيش النيل ومعبد الأقصر، وانتهت أمام مطار الأقصر الدولي، وشارك المحتفلون بإطلاق الألعاب النارية، معبرين عن سعادتهم بالنجاح الساحق للرئيس السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقاد المسيرة، الدكتور محمد العماري، أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، بمساعدة رجال الأمن والمرور، الذين حرصوا على استمرار السيولة المرورية بالتزامن مع الاحتفالات.

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بقلم أبو الحسن عبد الستار