الشتاء يخفض أسعار قاعات الأفراح في الأقصر.. اعرف أشهر العروض

في فصل الشتاء تقل حفلات الزفاف والخطوبة بمعدل كبير، نظرا لموسم المدارس وامتحانات نصف العام وكذلك برودة الجو، ولذلك تقدم قاعات الأفراح في الأقصر العديد من العروض المغرية بأسعار مخفضة، والإمكانات المميزة والقوية التي تتيح المفاضلة بين القاعات بنسبة كبيرة وتوفير مبلغ مالي مع الاستمتاع بمميزات وعروض أقوى.

أسعار وعروض أشهر قاعات حفلات الزفاف

وتقدم «الوطن»، أسعار وعروض أشهر قاعات حفلات الزفاف والمناسبات التي تقدم عروضا للشتاء بمدينة الأقصر، البداية من منطقة شارع التليفزيون، وتستطيع إقامة حفل الزفاف بسعر يبدأ من 3000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتستوعب القاعة من 400 فرد وحتى 600 فرد، وكذلك «دي جي» وليزر وتصوير فيديو 3 ساعات و5 شاشات عرض، وأيضا «سيشن تصوير».

زفاف نهاري

ويتوفر إقامة حفل زفاف بالنهار بامتداد شارع التليفزيون بالأقصر من الساعة الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء، شامل «الدي جي» والفيديو والطاولات والمقاعد لـ300 فرد وتجهيز ديكور، الكوشة والممر والمدخل مزين بالورود، بسعر 7000 جنيه.

وكذلك توجد عروض لحفلات الزفاف شاملة الكوافير والتصوير وثوب الزفاف، حيث توفر العديد من العروض المغرية بأسعار مخفضة تبدأ من سعر 10000 جنيه، وحتى 14000 جنيه، شاملة المشروبات والجاتوه بداية من عدد 300 فرد، وطاولات مضيئة ومقاعد القاعة بجميع مشتملاتها من «دى جي» وكوشة وتصوير فيديو، وكعكة الزفاف، وكذلك عروض الدخان داخل القاعة، مع توفير كوافير الزفاف، وثوب الزفاف، وتعتبر عروضا مثالية لتوفير الوقت والمجهود لحجز كل متطلبات حفل الزفاف في مكان واحد.

حفل الزفاف بإمكانات رائعة وأسعار جيدة

وتستطيع بمدينة الكرنك شمال مدينة الأقصر، أن تقيم حفل الزفاف بإمكانات رائعة وأسعار جيدة فى عروض الشتاء، حيث تقدم «دى جى»، وكوشة مضيئة، ومسرح بإضاءة ليزر، وكذلك شاشات للعرض، مع تزيين القاعة بالورود، وتقديم عروض الدخان والمشاعل، وتقديم المشروبات والكعك، مع إمكانية اختيار الأغاني المفضلة، بأسعار تبدأ من 7000 جنيه.

ولا تقل العروض التي تقدمها في سيدي المنصور بشرق السكة الحديد بالأقصر، عن العروض المقدمة من القاعات الأخرى، بأسعار تبدأ من 7500 جنيه، يمكنك إقامة حفل الزفاف، بعدد مقاعد تبدأ من 300 مغطاة بقماش السيتان، والقاعة مفتوحة، ومسرح مضيء بأضواء الليزر، ودي جي، مع تقديم عروض الدخان والمشاعل، وتقديم المشروبات والكعك، والجاتوه، ومن مميزات القاعة.

وفي أحد الأندية بالأقصر، يمكنك بـ5000 جنيه، تقيم حفل الزفاف مع توافر، دي جي، وأضواء الليزر، وكوشة، مسرح مضيء، وتصوير فيديو، ومقاعد 300 فرد، أما عن المشروبات والكعك فيكون بالإتفاق مع إدارة القاعة.