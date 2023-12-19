حكاية وطن.. إنجازات ملموسة بملف الهجرة غير الشرعية أهمها مبادرة «مراكب النجاة» 

على مدار 10 سنوات نفذت الدولة المصرية العديد من الإنجازات منذ تولى الرئيس السيسي الحكم، في ملف المصريين بالخارج، وإطلاق المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وخلال السطور التالية توضح «الوطن»، إنجازات الدولة المصرية، وفقًا لما جاء في كتاب «حكاية وطن» الذي أعده مجلس الوزراء.

مراكب النجاة

1- مبادرة «مراكب النجاة» تهدف للتوعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.

2- تستهدف مبادرة مراكب النجاة لتوفير البدائل الإيجابية وفرص العمل للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

3- 250 مليون جنيه تم تخصيصها بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى بالمحافظات المستهدفة، للقضاء على المسببات الجذرية للهجرة غير الشرعية.

4- 14 محافظة جرى تكثيف المبادرة بها لكونها أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

5- 3.85 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية، لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب.

6- 138 قرية استفادت من تنفيذ حملات طرق الأبواب واللقاءات الجماهيرية المنعقدة لتوعية الشباب والأسر.

7- 247 برنامجا تدريبيا وتأهيلي تم تنفيذه على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال، بتكلفة 2.98 مليون جنيه.

8- 188 برنامجا لتوعية طلاب مدارس التعليم الفني والشباب.

9- إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف ودمج العائدين بهدف توفير فرص عمل في ألمانيا ومصر، وفقا لمعايير العمل الأوروبية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بتمويل 2 مليون يورو من الجانب الألماني.