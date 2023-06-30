تنفيذ 28 برنامجا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن «مراكب النجاة»

استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019، تضمنت التوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، وإتاحة البدائل داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وهم 14 محافظة: «كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، الفيوم، البحيرة، الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، وسوهاج».

إتاحة البدائل داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية

وكشفت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه منذ عام 2015 وحتى 30 يونيو 2023، تم تنفيذ أكثر من 68 برنامج تدريبي لإعداد مدربين بإجمالي 3334 مستفيد داخل 10 محافظة بالتعاون مع الكنيسة المصرية والمجلس القومي للمرأة وشباب الجمعيات الأهلية، تنفيذ 300 دورة تدريبية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بإجمالي 7483 مستفيد في 16 محافظة بالتعاون وزارة الإسكان والكنيسة المصرية والمجلس القومي للمرأة.

وأشارت وزارة الهجرة، في تقريرها السنوي، إلى أنه جاري تنفيذ 28 برنامجا لتوعية الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 45 سنة بإجمالي 902 مستفيدا، وتنفيذ 210 برامج تدريبية للتأهيل والتدريب على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال بمشاركة 4935 مستفيد في 16 محافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجلس القومي للمرأة.

كما تم إطلاق المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعد ثـمرة التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لعقد دورات تدريبية للعمالة المصرية، وتنفيذ برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)، والذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع الوكالات المنفذة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

سهولة اندماج الجاليات المصرية في مجتمعات الدول المضيفة باختلافها

وأضافت وزارة الهجرة أنه جاري العمل على تعميم تجربة «التدريب من أجل التوظيف» لتشمل التعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية مما يسهم في سهولة اندماج الجاليات المصرية في مجتمعات الدول المضيفة باختلافها والتعرف على ثقافتها وعاداتها وتقاليدها وتعلم لغاتها للتغلب على أي تحديات قد تعوق مسيرة نجاحهم ولتعظيم الاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم.

كما أطلقت وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي منصة التعليم الإلكتروني «بداية ديجيتال» في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).