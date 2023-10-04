جهود «الهجرة» ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»
كتب:
منة عبده
08:34 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».. صورة أرشيفية
استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته السبت الماضي، وانتهت فعالياته الاثنين 2 أكتوبر الجاري، جهود وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية خلال 9 سنوات.
جهود «الهجرة» ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»
- تهدف مبادرة «مراكب النجاة» إلى التوعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.
- تستهدف المبادرة توفير البدائل الإيجابية وفرص العمل للشباب بالقرى والمحافظات الأكثرتصديرا للهجرة غير الشرعية.
- 250 مليون جنيه تم تخصيصها بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى بالمحافظات المستهدفة، للقضاء على المسببات الجذرية للهجرة غير الشرعية.
- 14 محافظة جرى تكثيف المبادرة بها لكونها أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
- 3.85 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية، لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب.
- 138 قرية استفادت من تنفيذ حملات طرق الأبواب واللقاءات الجماهيرية المنعقدة لتوعية الشباب والأسر.
- 247 برنامج تدريبي وتأهيلي تم تنفيذه على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال، بتكلفة 2.98 مليون جنيه.
- 188 برنامج لتوعية طلاب مدارس التعليم الفني والشباب.
- إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف ودمج العائدين بهدف توفير فرص عمل في ألمانيا ومصر، وفقا لمعايير العمل الأوروبية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بتمويل 2 مليون يورو من الجانب الألماني.