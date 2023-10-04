استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته السبت الماضي، وانتهت فعالياته الاثنين 2 أكتوبر الجاري، جهود وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية خلال 9 سنوات.

جهود «الهجرة» ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»

- تهدف مبادرة «مراكب النجاة» إلى التوعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.

- تستهدف المبادرة توفير البدائل الإيجابية وفرص العمل للشباب بالقرى والمحافظات الأكثرتصديرا للهجرة غير الشرعية.

- 250 مليون جنيه تم تخصيصها بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى بالمحافظات المستهدفة، للقضاء على المسببات الجذرية للهجرة غير الشرعية.

- 14 محافظة جرى تكثيف المبادرة بها لكونها أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

- 3.85 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية، لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب.

- 138 قرية استفادت من تنفيذ حملات طرق الأبواب واللقاءات الجماهيرية المنعقدة لتوعية الشباب والأسر.

- 247 برنامج تدريبي وتأهيلي تم تنفيذه على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال، بتكلفة 2.98 مليون جنيه.

- 188 برنامج لتوعية طلاب مدارس التعليم الفني والشباب.

- إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف ودمج العائدين بهدف توفير فرص عمل في ألمانيا ومصر، وفقا لمعايير العمل الأوروبية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بتمويل 2 مليون يورو من الجانب الألماني.