«خطورة الهجرة غير الشرعية» ندوة توعوية في جامعة الزقازيق

نظمت كلية الآداب جامعة الزقازيق ندوة تثقيفية عن دور الدولة في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية بين الشباب تحت إشراف الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية، والدكتور محمد علي غريب وكيل الكلية لشئون البيئة بقاعة المناقشات بالكلية بالدور الأرضي.

أكد الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية أهمية تناول موضوع الهجرة غير الشرعية، الذي يعد من الموضوعات التي تهتم بها الدولة، ممثلة فى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكافة الجهات المعنية.

توعية الشباب حول مخاطر القضية

ومن جانبه أشار عميد الكلية إلى حرص جامعة الزقازيق على إلقاء المزيد عن المشكلة والتعريف بها وزيادة درجة الوعى لدى طلاب الجامعات، مؤكداً معرفة الأسباب وطرح الآليات والمعالجات المناسبة لمعالجة الظاهرة والسبل المناسبة للحد منها.

ما هي الفروق بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية

وخلال كلمته أكد الدكتور حامد الهادي، أستاذ علم الاجتماع، أن أزمة الهجرة غير الشرعية أمر قديم وليس حديث اللحظة ولذلك يجب على الشباب توخي الحذر وعدم الوقوع في قبضة تجار الأرواح.

أوضح الدكتور عماد مخيمر أن موضوع الهجرة غير الشرعية يمكن الحديث عنه موثقاً بالأدلة، وأن الهجرة غير الشرعية تكون للعمل أو للدراسة أو للسياحة، مؤكداً دور مصر في حسن استقبال المهاجرين إليها من مختلف الدول.

ولفت إلى أن الدولة تولي اهتماما بإجراءات الحد من الهجرة مثل ملف التشريعات القانونية، وإحكام الرقابة على المطارات والمواني، وتنفيذ الدولة للعديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تستوعب آلاف الشباب.

الهجرة مفهوم لتحرك سكاني لتحقيق الرضا

وأشار د.أيمن عبد الحميد عن أهمية الحديث عن الهجرة من خلال عملية فكر المهاجر سواء بشكل رسمي أو غير رسمي ، وأن هناك تقديرات لأرقام المهاجرين وليس هناك حصر دقيق ، موضحاً أهمية تحويلات المصريين بالخارج من المهاجرين الرسميين ، وأن موضوع الهجرة هو مفهوم لتحرك سكاني لتحقيق بيئة الرضا للمهاجر في فترة زمنية محدودة.

تسليط الضوء على القضية إعلاميا

وفى ختام الندوة أكد د.محمد غريب على أهمية دور الإعلام المصري في الحد من خطورة الهجرة غير الشرعية من خلال القاء الضوء على جانب وسائل الاعلام المصرية من محاورة عدة وهي الأخبار والتحقيقات الاعلامية الصحفية والإذاعية بخصوص موضوع الهجرة ، والإعلان عن حوادث الهجرة غير الشرعيه في القنوات الفضائية والمواقع الالكترونيه للمؤسسات الحكومية ، مع ضرورة انتاج أفلام توعوية مسجلة أو روائية من خلال الدراما و خصوصًا الأفلام والمسلسلات ، مع استخدام أساليب الاستمالات العقلية والعاطفية في مضمون الرسائل الإعلامية للحد من خطورة الهجرة غير الشرعية ، وضرورة التوعية من خلال الحملات الإعلامية التوعوية.