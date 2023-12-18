أهالي الإسكندرية يحتفلون بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة (صور)

احتفل أبناء ومواطنو الإسكندرية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك عبر مسيرات حاشدة، شملت عدة مناطق أبرزها ميدان سيدي جابر، بالإضافة إلى كوبري ستانلي على كورنيش الإسكندرية.

أعلام مصر ترفرف في شوارع الإسكندرية

ورفع العديد من المواطنين علم مصر بالإضافة إلى ترديد هتافات «تحيا مصر.. السيسي رئيس مصر» عدة مرات، إلى جانب عدد من الشعارات الاحتفالية الأخرى، والسير بالأتوبيس السياحي على الكورنيش، علاوة على إلقاء البالونات في أجواء احتفالية مختلفة.

وانطلقت الاحتفالات عقب إعلان المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6%، من إجمالي الأصوات الصحيحة.

مشاركة واسعة في الاحتفالات بالإسكندرية

وقال كريم حسن، أحد المشاركين في الاحتفالات، إن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه النسبة يعكس الالتفاف الشعبي الكبير خلف الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي شهدت إقبالا من جموع المصريين بمختلف أعمارهم.

وأضاف حسن لـ«الوطن»، أن التفاف المواطنين خلف الرئيس السيسي، لأنهم يؤمنون بما قدمه على مدار الـ10 سنوات الماضية، وانحيازه الكبير للمواطن البسيط الذي كان شغله الشاغل منذ توليه مقاليد الحكم.