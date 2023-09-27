احتفالات المولد النبوي بالإسكندرية.. «شربات الموز في الشوارع»

تواصلت احتفالات المولد النبوي الشريف في الإسكندرية، التي تتمثل في احتفالات شعبية كرنفالية معتادة كل عام عبر توزيع شربات بالموز على المارة في الشوارع، حيث تخرج الاكواب من أمام المساجد والمحلات في عادة مميزة.

ويقول حسن مصطفى، أحد أبناء منطقة سيدي بشر، إن احتفالات المولد النبوي الشريف في الإسكندرية مميزة عن باقي المحافظات، حيث تتمثل في توزيع الشربات بالموز على الجميع.

مظاهر احتفالات المولد النبوي الشريف في الإسكندرية

وأضاف مصطفى لـ«الوطن»، أنه يجتمع رفقة أشقائه أمام محلهم يوم المولد النبوي قبل صلاة الظهر، وتبدأ تجهيزات الشربات سواء السكر والشربات الخام والموز والأكواب والصواني، ثم تقطيع الموز وصب الأكواب وتوزيعها.

احتفالات المولد النبوي الشريف الرسمية في الإسكندرية

على الجانب الآخر، هناك احتفالات المولد النبوي الشريف الرسمية في الإسكندرية والتي أقامتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف، بمسجد المرسي أبو العباس بحضور محافظ الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية: علينا الاقتداء بسنة النبي محمد

وقال المحافظ خلال احتفالات المولد النبوي الشريف الرسمية في الإسكندرية: «أن علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار وكذا الابتعاد كل البعد عن أي متطرف من شأنه العودة بِنَا إلى الخلف».