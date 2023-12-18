القومي لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد ثقة الشعب المصري فيه، وانتخابه لدورة رئاسية جديد.

وأكد المجلس ثقته في رؤية الرئيس، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة العصرية الداعمة لترسيخ قيم حقوق الانسان.

القومي لحقوق الإنسان يوجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات

وجاء في بيان القومي لحقوق الإنسان: «يعرب المجلس عن خالص اعتزازه وشكره للهيئة الوطنية للانتخابات وكافة القائمين على العملية الانتخابية التي مرت بشكل سلس ونزيه، وشهدت إقبالاً كثيفاً من كافة فئات الشعب لتعزيز المشاركة السياسية».

وأضاف البيان: في تلك التجربة الديمقراطية الهامة لمسيرة ومستقبل الشعب المصري، فإن المجلس يتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لمشاركتهم الفعالة في متابعة العملية الانتخابية والتي تنم عن وعي حقيقي بقيمة المشاركة السياسية، وأهمية تشجيع الفئات المختلفة لممارسة حقهم الانتخابي للمساهمة في رفعة الوطن وإعلاء شأنه.