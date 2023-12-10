«القومي لحقوق الإنسان»: المصريون متحمسون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ ما سيحدث بعد ساعات قليلة، يترقبه العالم أجمع وليس المصريين فقط، مشيرا إلى أن المواطنين على أتم الاستعداد للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يحدد مستقبل مصر لـ6 سنوات مقبلة.

المصريون متحمسون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأضاف خلال برنامج «التاسعة»، على الفضائية الأولى، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن المصريين متحمسون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ويستعدون لتصدر الصورة أمام اللجان، والمنافسة لن تكون فقط من جانب المرأة، ولكن هناك الشباب المصري وذوي الإعاقة المتحمسين بقوة، للمشاركة في هذا الحدث.

تابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «وجدنا المصريين في الخارج يقومون بملحمة عظيمة في الانتخابات الرئاسية، وتكبدهم عناء السفر إلى آلاف الكيلو مترات، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، الذي يؤكد تعددية حقيقية تشهدها الانتخابات المصرية، وتأسيس جمهورية جديدة، لا تقبل الرأي الواحد، بل تقبل الرأي والرأي الآخر، والأطراف جميعها».