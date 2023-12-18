5 طرق مجانية لمتابعة مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في الثامنة مساء اليوم، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، لمشاهدة المباراة المنتظرة بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة على الأراضي السعودية.

ويرغب جماهير الكرة المصرية في معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، لذلك نوضح لكم الوسائل المجانية الناقلة للمباراة، خلال التقرير التالي.

5 وسائل مجانية لمتابعة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

يمكن مشاهدة المباراة بطريقة مجانية عبر الوسائل التالية:

قناة Varzesh HD، عبر القمر الصناعي إنتل سات 62 شرق، بتردد 11555، واستقطاب رأسي V، ومعدل ترميز 30000.

قناة Football HD، عبر القمر الصناعي الياه سات، بتردد 11785، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

قناة CBC Sport HD، عبر القمر الصناعي Europe*Star 1، بتردد 11135، واستقطاب أفقي H، بمعدل ترميز 27500.

كما يمكن متابعة المباراة عبر:

محطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7.

محطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلومينينسي البرازيلي

من المنتظر أن يبدأ النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج «كوكا»، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، حسين الشحات.

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي يدخل المباراة بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب «الجوهرة المشعة»، بينما يشارك فلومينينسي البرازيلي في اللقاء باعتباره بطلا لبطولة كأس الليبرتادوريس بعد الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني في المباراة النهائية.