عاجل.. إصابة نجم جديد في الأهلي قبل مواجهة فلومينينسي في مونديال الأندية

بات أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن تشكيل الأهلي الأساسي اليوم أمام فلومينينسي البرازيلي.

وعلم «الوطن سبورت» أن أحمد نبيل كوكا يخضع لجلسات علاج طبيعي بشكل مكثف في فندق الأهلي من أجل لحاقه بالمباراة تحت قيادة محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل للفريق.

وتقلصت فرص لحاق كوكا في اللحاق بلقاء اليوم أمام فلومينينسي، إذ يقترب المالي أليو ديانج من المشاركة أساسيًا مع الأهلي.

وتبدأ مباراة اليوم في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، على استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة»، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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