بعد مقتل 4 عسكريين اليوم.. كتيبة النخبة الإسرائيلية أسطورة حطمتها فصائل غزة

ما تزال أصداء معركة حي الشجاعية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية لاستهداف قادة لواء جولاني بجيش الاحتلال الإسرائيلي، محل اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وذلك بعدما تكبد جيش الاحتلال هزيمة مدوية بعد مقتل قادة ما يُطلق عليها «كتيبة النخبة الإسرائيلية»، وبخاصة عقب مقتل 4 عسكريين خلال الساعات القليلة الماضية بعد نحو يومين من مقتل 10 جنود بينهم قائد لواء جولاني.

كتيبة النخبة الإسرائيلية

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال أعلن مقتل 4 من العسكريين في معارك بقطاع غزة وهم من كتيبة النخبة الإسرائيلية، وهي الكتيبة الأسطورة التي حطمتها الفصائل الفلسطينية، إذ اشتهرت تلك الكتيبة بأنها الأقوى وفق زعم جيش الاحتلال، ورغم تسليحها بأسلحة خاصة من أنواع مختلفة إلا أن الفصائل قهرتها وحطمت أسطورتها.

«كان كمين الشجاعية من نوع صعب وخطير»، هكذا وصف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، الكمين الذي نفذته الفصائل الفلسطينية لاستهداف جنود جيش الاحتلال، الذي قُتل خلاله 10 جنود وقائد كتيبة جولاني، فضلا عن سقوط آخرين كانوا مصابين جراء هذا الكمين.

لواء جولاني

ورغم ترويج جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي أن لواء جولاني من أقوى الكتائب ولُقب بـ«نخبة جيش الاحتلال الإسرائيلي»، إلا أنه الأكثر خسارة بين كتائبه المنتشرة بطول وعرض مدينة غزة، وكبَّد جيش الاحتلال خلال الأسبوع الماضي خسائر كثيرة وصفها الإسرائيليون بالأكثر خسارة لهم وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

كتيبة النخبة الإسرائيلية أو لواء جولاني، تأسست في فبراير 1948، وشاركت في العديد من الحروب، وفق موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتكون شعارها من مربع بني صغير على خلفية صفراء وشجرة زيتون إضافة لأحذية مشاة سوداء، وعبارة «جولاني لي»، فضلا عن اشترك لواء جولاني في كامل العمليات البرية في غزة، إلا أن خسائره الأكبر بين الكتائب المختلفة.