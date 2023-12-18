الفريق أسامة ربيع يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

هنأ الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات النتيجة اليوم الاثنين.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، في بيان: «أتقدم نيابة عن أسرة العمل بالهيئة وبشركاتها بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، وثقة الشعب المصري في تجديد انتخابه رئيسا لمصر، لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح، التي شهدتها ربوع مصر في كافة المجالات».

بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف «ربيع»، أن الرئيس السيسي له رؤية طموحة لبناء الجمهورية الجديدة، داعيا الله أن يوفقه لما فيه الخير للبلاد، وتحقيق العزة والرفعة لمصر الحبيبة ولشعبها العظيم.

واختتم رئيس هيئة قناة السويس: «أتعهد وكل العاملين بالهيئة وبشركاتها التابعة على استمرار العمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة؛ لتعظيم الاستفادة من قناة السويس ومشروعاتها التنموية، وبذل أقصى الجهد لتظل قناة السويس الشريان الرئيسي للتجارة العالمية، ورافدا رئيسيا للدخل القومي».