وزير التعليم: الرئيس السيسي يبذل جهودا ضخمة لمواجهة تحديات غير مسبوقة

هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لفوزه بفترة رئاسية جديدة، عقب مشهد انتخابي يليق بشعب مصر وتاريخه العريق ويعكس ثقته في قيادة الرئيس الحكيمة.

التنمية المستدامة

كما تقدم وزير التربية والتعليم نيابة عن العاملين في وزارة التربية والتعليم والمعلمين بوافر التقدير لما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود ضخمة في مواجهة تحديات غير مسبوقة والمضي قدما في سبيل رفعة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.