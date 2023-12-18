وزير التموين والتجارة الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

تقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، وفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وأكد المصيلحي، أن نسبة التصويت والمشاركة الكبيرة التي حصل عليها الرئيس هي رد جميل من الشعب المصري للرئيس، بعد الإنجازات الكبيرة التي تحققت في كل قطاعات الدولة المصرية.

طموحات الشعب المصري

وتوجه المصيلحي بالتهنئة للشعب المصري، داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهود الرئيس بتحقيق طموحات الشَّعب المصري، وأن ينعم على مصر وشعبها بالرخاء، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، في ظل توجيهات الرئيس، نحو بناء الجمهورية الجديدة.