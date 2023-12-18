الأغاني الوطنية تملأ شوارع كفر الشيخ احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

شهدت محافظة كفر الشيخ، احتفالات ضخمة في كافة المراكز والمدن، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جيدة، وسط حضور شعبي من جميع أطياف المجتمع.

ونظّمت القوى السياسية والأحزاب في كفر الشيخ، مسيرات طويلة بالسيارات طافت المراكز والمدن، شارك فيها مئات المواطنين من مختلف الأعمار، ورفعوا خلالها أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، بينما تعالت أصوات الزغاريد من السيدات المشاركات.

مسيرة حاشدة في كفر الشيخ للاحتفال بفوز الرئيس السيسي

وعبّر الأهالي عن فرحتهم بفوز الرئيس السيسي، فيما أطلق الشباب الشماريخ في الهواء تعبيرا عن سعادتهم، وردد الأهالي الأغاني الوطنية والهتافات المؤيدة للرئيس والدولة المصرية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة.