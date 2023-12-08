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محافظة كفر الشيخ تُخصص أرقاما لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من الناخبين

كتب:

مصطفى عنز
04:40 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

خّصصت محافظة كفر الشيخ أرقاماً لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من الناخبين خلال فترة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 سواء عبر الخط الساخن أو غرف العمليات، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تخصيص أرقاماً لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من الناخبين 

وأعلنت المحافظة عن تخصيص الخط الساخن رقم «114»، والرقم «0473220792» من التليفون الأرضي أو التليفون المحمول، في ظل انعقاد غرفة العملية الرئيسية بديوان عام محافظة كفر الشيخ والفرعية بالمراكز والمدن والتي ستُتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، بجانب التواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم.

14 لجنة عامة في كفر الشيخ

وتضم محافظة كفر الشيخ 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، و508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، وذلك لاستقبال مليوني و339 ألفاً و800 ناخب.

 

 

 

 

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