خريطة لجان الانتخابات الرئاسية في محافظة كفر الشيخ

يتبقى على بد سباق وماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، يومين فقط ونستعرض في السطور التالية خريطة اللجان الانتخابية في محافظة كفر الشيخ، والتي أقرتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، والمقرر لها أيام 10،و11،و 12، من الشهر ديسمبر الجاري.

الخريطة الانتخابية اللجان في محافظة كفر الشيخ

وتستقبل اللجان في محافظة كفر الشيخ، حوالي 2.4 مليون ناخب، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، موزعين على عدد 14 لجنة عامة، وكذلك 508 مقار انتخابى بإجمالي 524 لجنة فرعية، والتي منهم 5 لجان فرعية للوافدين من خارج الإقليم، وذلك طبقاً لبيان صحفي من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

أرقام لتلقي الشكاوي بالانتخابات الرئاسية

كما جري تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات الناخبين على الخط الساخن« 114، و 0473220792 »، عبر التليفون الأرضي، أوالتليفون المحمول.

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بسهولة

كما اتاحت اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية، طرق الاستعلام عن لجنتك الانتخابية للتصويت من خلالها بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www. elections. eg بالرقم القومي.