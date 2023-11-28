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أسعار القطن في محافظة كفر الشيخ.. جيزة 94 يسجل 12880 جنيها للقنطار

كتب:

خير الله فؤاد
05:19 ص | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
صورة القطن المصري

صورة القطن المصري

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن المزادات العلنية التي أجريت على صنف القطن من نوع القطن جيزة 94، سجل خلالها قنطار القطن سعرا ما بين 12440 حتى 12880، وذلك خلال موسم جني القطن من العام الجاري 2023، في محافظة كفر الشيخ.

أسعار قنطار القطن اليوم 

وأوضح أن أسعار قنطار القطن في كفر الشيخ، جاءت جيدة من حيث سعر قنطار القطن، مشيرا إلى أن مزارعي كفر الشيخ، مازال لديهم كميات كبيرة من القطن لم يتم تداولها للبيع عبر المزادات العلنية التي تجري كل أسبوع.

ثلث إنتاجية القطن في محافظات مصر 

وأضاف رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، أن المساحة المنزرعة من القطن في محافظة كفر الشيخ، هذا العام تمثل ثلث المنزرع في محافظات مصر من المحصول، والتي بلغت نحو 85 ألف فدان من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، لافتاً إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القطن على مستوى محافظات الوجهين البحري والقبلي، بلغت نحو 255 ألف فدان من القطن، خلال عام 2023.

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بقلم خير الله فؤاد