رئيس أوزبكستان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

قدم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وتوليه فترة جديدة.

رسالة تهنئة للرئيس السيسي

وقال الرئيس ميرضيائيف، في رسالة التهنئة التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها: «لقد أكدت مرة أخرى مشاركة الشعب النشطة في هذه الانتخابات ونجاحكم الكبير، أن الإصلاحات الواسعة النطاق والعمل الإبداعي الذي تم تنفيذه في جميع المجالات في بلدكم في السنوات الأخيرة، وكذلك برامجكم الرامية إلى تحقيق أهداف وغايات عظيمة، تحظى بدعم شعبي قوي».

وأضاف: «مصر الجديدة تحت قيادتكم الحكيمة اليوم تتجه بجرأة نحو تحقيق أهداف عظيمة، وقد ازدادت هيبة بلدكم وتأثيرها على الساحة الدولية عاما بعد عام، وبفضل استراتيجية رؤية مصر 2030 تتحقق نواياكم الطيبة لضمان رفاهية شعبكم والحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة بالكامل».

تحويل مصر إلى إحدى الدول الرائدة

وتابع الرئيس الأوبكستاني: «أنه مما لا شك فيه أن عملكم في هذا المنصب الرفيع سيسهم في التنمية السريعة للبلاد وتحديث المجتمع وزيادة تحسين مستوى معيشة شعبكم وتحويل مصر إلى إحدى الدول الرائدة، ليس في العالم العربي الإسلامي فحسب بل في العالم كله»، مضيفا «السنوات الأخيرة أوصلنا العلاقات المتعددة الأوجه والطويلة الأمد بين البلدين إلى مستوى نوعي جديد تماما، وذلك نتيجةً لجهودنا المشتركة وإرادتنا السياسية الراسخة وحوارنا النشط على أعلى المستويات».

وأعرب ميرضيائيف عن ثقته بأن الاتفاقيات المهمة التي تم التوصل إليها في جميع المجالات ذات الأولوية، والخطط المحددة التي تهدف إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين، والعمل المنهجي مع الشركات الرائدة ورجال الأعمال المصريين، وخرائط الطريق المعتمدة سوف ترفع علاقات البلدين إلى مستوى أعلى في المستقبل.

وقال: «يسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لأدعوكم للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان في الوقت الذي يناسبكم.. وأهنئكم بحرارة مرة أخرى على هذا النصر العظيم، وأتمنى لكم الصحة والسعادة العائلية والانتصارات الجديدة في عملكم الرسمي المسؤول، ولشعب مصر الشقيق السلام ومزيد من الازدهار والرخاء».