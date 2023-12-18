أعلام الأهلي تزين الإسكندرية قبل انطلاق مباراته مع فلومنينسي البرازيلي

انتشرت أعلام النادي الأهلي بشوارع الإسكندرية، قبل انطلاق مباراة الأهلي ونادي فلومنينسي البرازيلي، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية الحالية، إذ رغب أبناء المدينة الساحلية في شراء الأعلام والببوزيلا، للتشجيع في المنازل والمقاهي ومراكز الشباب.

افترش السيد عبد الغني، 48 سنة، أحد الباعة في منطقة سيدي جابر، أركان الشارع بأعلام النادي الأهلي، قبل المواجهة الحاسمة، متخذًا منها سبيلا في كسب رزقه.

إقبال الجماهير على شراء الأعلام

يقول عبد الغني لـ«الوطن»، إنه يحب بيع أعلام النادي الأهلي ويرى الحماس في أعين الجماهير العاشقة لهذا الكيان الكبير، وهم يقبلون على الشراء في حالة حب كبيرة.

وأكد أنه يأمل في أن يحصد النادي الأهلي تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم للأندية، نظرا لأن ذلك سيزيد من قيمة مبيعاته.