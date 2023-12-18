3 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي بكأس العالم | عاجل
كتب:
شادي ممدوح
10:21 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الأهلي
تبحث الجماهير عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، المحدد لها الثامنة مساء غدًا الاثنين، بالسعودية، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي
وضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية، من المقرر نقل اللقاء المرتقب عبر ثلاث قنوات مفتوحة، بالإضافة لقناة SSC السعودية المشفرة ومنصة فيفا الرقمية، وهي كالتالي:
قناة Football HD
قمر صناعي: الياه سات
التردد: 11785
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة Varzesh HD
قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق
التردد: 11555
الاستقطاب: رأسي V
معدل ترميز 30000
قناة CBC Sport HD
قمر صناعي: Europe*Star 1
التردد: 11135
الاستقطاب: أفقي H
الترميز: 27500
يذكر أن فريق الأهلي تخطى عقبة اتحاد جدة بالدور ربع نهائي مونديال الأندية، بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.
جدير بالذكر أن الأهلي أصبح هو الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي يصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.