وكيل أول النواب يهنئ الرئيس السيسي على فوزه بثقة المصريين في الانتخابات الرئاسية

توجه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وحصوله على ثقة كبيرة من المصريين الذين يقفون صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة، لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية.

وتوجه «سعد الدين»، بكل الدعاء إلى الله عز وجل، أن يوفق الرئيس السيسي ويعينه على المسؤولية الكبيرة في هذا التوقيت الصعب من الأحداث الإقليمية العالمية، معربا عن ثقته التامة في قدرة الرئيس السيسي، على قيادة سفينة الوطن لبر الأمان، واستمرار تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها العظيم.