رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الإسكان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: إنجازاته غير مسبوقة

كتب:

أيمن حمزة
05:51 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

هنأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأكد وزير الإسكان، أن الشعب المصري اصطف على صناديق الانتخابات ليقينه بأنه رغم التحديات التي تولى فيها الرئيس مسؤولياته، هناك إنجازات غير مسبوقة لا ينكرها أحد.

وأضاف أن الرئيس تولى المسؤولية في فترة عصيبة ساد فيها الشك بمستقبل أفضل لهذا الوطن، وسط عمليات إرهابية لا تتوقف، واقتصاد يتهاوى، ومؤسسات للدولة لا تقوى على المواجهة، فكان هناك عزم من الرئيس على مواجهة كل هذه التحديات في آن واحد، واتحدت إرادة القيادة مع الشعب، يد تحارب الإرهاب، وأخرى تحقق التنمية، ومن ثم عاد للوطن استقراره، وبدأ المواطنون يحلمون بمستقبل أفضل لبلدهم ولأسرهم.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بوجه عام خير شاهد على ما حققه الرئيس في السنوات الماضية، ومن هنا كانت حشود المصريين في الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وغيرها من المناطق غير الآمنة، التي تنعم حاليا بجودة الحياة، لتُعبر لمن خطط ونفذ عن تقديرها لهذا الإنجاز غير المسبوق.

كما أن أهالينا في قرى حياة كريمة اصطفوا أمام اللجان ليحموا حلمهم في غد أفضل، وليجددوا ثقتهم فيمن أعطاهم الأمل.

اقرأ المزيد:

القومي لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

«الأعلى للطرق الصوفية» يهنئ الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

أبو الغيط يهنئ السيسي بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الصناعة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

مجلس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

نائب رئيس الإمارات يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

علي جمعة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية: أهل للأمانة والثقة

السيسي: ممتن للمصريين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية

رئيس الأساقفة يهنئ الرئيس السيسي بفوزهِ في الانتخابات الرئاسية

«المجتمعات العمرانية» تطلق مبادرة لتسريع إجراءات تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة

نائب «المجتمعات العمرانية» لقطاع المشروعات يدلي بصوته في الانتخابات: شرف كبير

نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ورشة عمل لقيادات وموظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الحياد التنافسي

«المجتمعات العمرانية» تعتمد عقد تقنين قطعة أرض بمساحة مليوني متر في الشروق

هيئة المجتمعات العمرانية تنظم ورشة عمل حول المناطق منخفضة الانبعاثات
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.