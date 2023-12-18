وزير الإسكان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: إنجازاته غير مسبوقة

هنأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأكد وزير الإسكان، أن الشعب المصري اصطف على صناديق الانتخابات ليقينه بأنه رغم التحديات التي تولى فيها الرئيس مسؤولياته، هناك إنجازات غير مسبوقة لا ينكرها أحد.

وأضاف أن الرئيس تولى المسؤولية في فترة عصيبة ساد فيها الشك بمستقبل أفضل لهذا الوطن، وسط عمليات إرهابية لا تتوقف، واقتصاد يتهاوى، ومؤسسات للدولة لا تقوى على المواجهة، فكان هناك عزم من الرئيس على مواجهة كل هذه التحديات في آن واحد، واتحدت إرادة القيادة مع الشعب، يد تحارب الإرهاب، وأخرى تحقق التنمية، ومن ثم عاد للوطن استقراره، وبدأ المواطنون يحلمون بمستقبل أفضل لبلدهم ولأسرهم.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بوجه عام خير شاهد على ما حققه الرئيس في السنوات الماضية، ومن هنا كانت حشود المصريين في الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وغيرها من المناطق غير الآمنة، التي تنعم حاليا بجودة الحياة، لتُعبر لمن خطط ونفذ عن تقديرها لهذا الإنجاز غير المسبوق.

كما أن أهالينا في قرى حياة كريمة اصطفوا أمام اللجان ليحموا حلمهم في غد أفضل، وليجددوا ثقتهم فيمن أعطاهم الأمل.