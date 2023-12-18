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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزير المالية يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات: المصريون فرضوا إرادتهم

كتب:

محمد سيف
05:55 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

هنأ الدكتور محمد معيط وزير المالية، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لفوزه بفترة رئاسية جديدة، عبر انتخابات حرة نزيهة، احتشد فيها المصريون بمختلف شرائحهم، مُعبرين عن إرادتهم بمنتهى الرقي الحضاري، ومدافعين عن حلمهم الكبير في استكمال الجمهورية الجديدة، على النحو الذي تستمر معه مسيرة التنمية غير المسبوقة لإرساء دعائم حياة كريمة في شتى أنحاء البلاد، قائلاً: «مبروك لمصر.. شعب اختار الوطن.. ورئيس أدى الأمانة بإخلاص.. فكان محل ثقة الشعب».

الاستحقاق الانتخابي

وأضاف الوزير، أن المصريين بهذه الصورة المشرفة التي بدت واضحةً خلال هذا الاستحقاق الانتخابي والدستوري، أثبتوا للعالم كله، وعيًا راشدًا، وإدراكًا عميقًا بحجم التحديات، وحجم ما تحقق من إنجازات في زمن قياسي، واختاروا طريق البناء والتنمية والعمران من أجل رفعة مصر وتقدمها واستقرارها، والحفاظ على مكتسباتها، وصون أمنها القومي بمفهومه الشامل والمتكامل.

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