وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي: هجمات الحوثيين تؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة

قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثيون»، سواء في البحر الأحمر، أو ضد أهداف إسرائيلية، تؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة، وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بحماية الإسرائيليين.

وأشار وزير الحرب الإسرائيلي، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إلى التصعيد في الجبهة الشمالية، على الحدود مع لبنان، قائلاً إنه بعد الثامن من أكتوبر، فتح حزب الله النيران على إسرائيل، واستكمل بقوله: «سوف نستمر في معركتنا حتى نحقق أهدافنا».