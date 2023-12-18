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«أونروا»: العدوان على غزة تخطى الكارثة ونقترب من مرحلة اللاعودة

كتب:

هاجر عمر
01:30 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
شاحنات الوقود

شاحنات الوقود

قال كاظم أبو خلف المتحدث الرسمي باسم «أونروا»، إن المنظمة لا تزال عند موقفها منذ بداية العدوان على غزة، فلا بد من توقف الحرب والقصف الإسرائيلي على غزة، لافتا إلى أنه منذ الأسبوع الأول من قصف الطيران الإسرائيلي تبين حجم الكارثة المرتقبة.

الحرب بغزة تخطت الأزمة إلى الكارثة

وأضاف «أبو خلف» في حوار عبر تطبيق « زووم » على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحرب بغزة تخطت الأزمة إلى الكارثة، ونقترب من نقطة اللاعودة، مشيرا إلى أن الأنروا وكافة المؤسسات الإغاثية ليس في قدرتها تلبية كافة الاحتياجات المتنامية للشعب الفلسطيني، خاصة مع استمرار وتيرة الحرب إذا لم تكن أكثر بعد الهدنة التي لم تستمر سوى أسبوع واحد.

مساعدات الوقود بغزة لا تكفي عشر احتياجات السكان 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أونروا، أن شاحنات المساعدات الإنسانية لا تزال تدخل إلى الجانب الفلسطيني غير أنها ليست بالقدر الذي يلبي حاجة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن ما يدخل من مساعدات الوقود قليل جدا، لا يلبي عشرا ما يحتاجه قطاع غزة.

 

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