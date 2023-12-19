مات وأصيب بها 3 مشاهير في 72 ساعة.. 9 علامات تدل على إصابتك بأزمة قلبية

في الفترة الأخيرة توفي 3 مشاهير إثر إصابتهم بأزمة قلبية مفاجئة، بينهم الدكتور عمرو عبد الحق، رئيس نادي النصر القاهري، واللاعب «لوكير»، لاعب فريق لوتون، خلال مباراة بورنموث ضد لوتون تاون، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمغني البرازيلي بيدرو هنريكي، أرضا على خشبة المسرح، وهناك علامات تنذر بإصابتك بالأزمة القلبية.

ومؤخرا أصدر نادي لوتون تاون، بيانا أمد فيه تعرض اللاعب لأزمة قلبية مفاجئة على أرض الملعب؛ لكنه استجاب خلال الوقت الذي تم فيه نقله على النقالة، وتلقى المزيد من العلاج داخل الملعب.

وفاة مغني برازيلي بالأزمة القلبية

وتعرض المغني البرازيلي بيدرو هنريكي، عن أزمة قلبية قبل وفاته بساعات وفق بيان شركة التسجيلات الخاصة به، قائلا: «أنا مُتعب، أنا مُتعب، قلبي متعب، ولهذا السبب أريد الشُهرة، وسأبذل قصارى جهدي من أجل إنشاء مشروعي الخاص وتحقيق حلمي»

ووفق موقع «ZDNET» الطبي، فهناك 9 علامات تحذيرية تٌنذر بإصابتك أزمة قلبية، بينها آلام الصدر، حيث يكون الألم في منتصف الصدر أو على يسار الصدر.

من جانبه الدكتور محمد سلامة، أستاذ أمراض القلب، أن هناك الكثير من الأعراض التي تدل على إصابتك بأزمة قلبية وهي، كالتالي:

أعراض الأزمة القلبية

- وخز أو تنميل أو ألم في الذراعين أو حتى الذراع اليسرى أو كلا الذراعين أو في الفك أو في الظهر أو في المعدة.

- التعرق البارد أو الغزير.

- ضيق في التنفس

- الغثيان والقيء.

- الشعور بالدوار.

- تسارع ضربات القلب.

- حرقة المعدة أو عسر الهضم.

- الإرهاق الدائم.

طرق الوقاية من الأزمة القلبية

- يجب اتباع نظام غذائي ذكي للقلب.

- يجب ممارسة الرياضة بانتظام.

- للوقاية من النوبات القلبية يجب شرب الكثير من الماء.

- لإقلاع عن التدخين. - السيطرة على مستوى توترك.