وفاة شاب عقب زفافه بيومين إثر أزمة قلبية في مركز قوص بقنا

شيع أهالي قرية حجازة قبلي بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، جثمان شاب من أبناء القرية، إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته، وذلك بعد وفاته إثر أزمة قلبية.

وفاة شاب إثر أزمة قلبية

وقال محمد الحجازي، من أبناء القرية، أحد أقارب المتوفى، إن الشاب العريس شعبان يوسف رنان، 27 عاما، وافته المنية بعد حفل زفافه بيومين في منطقة شارع البريد، إثر أزمة قلبية.

وأكد «الحجازي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شعبان يوسف لم يكن يعاني من أي أمراض، وجاءنا خبر أنه يعاني من أزمة قلبية، ثم نقلناه إلى المستشفى، وبعد الفحص توفي وتبين أن ذلك إثر هبوط في الدورة الدموية.

وأضاف: «نقلنا جثته إلى المنزل، واستخرجنا تصريح بالدفن عقب تقرير مفتش الصحة، وشيعنا جثمانه وسط حضور المئات إلى مقابر العائلة في زمام القرية»، لافتا إلى أنه كان «يتمتع لحسن الخلق، والسيرة الطيبة ويؤدي الصلاة في وقتها».

حزن في قوص بسبب وفاة العريس

وخيم الحزن على أهالي قرية حجازة قبلي بمركز قوص، بعد وفاة الشاب عقب زفافه بيومين، لتتبدد فرحة أهله إلى حالة من الحزن والأسى على فراقه.