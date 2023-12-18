بعد إقرار القانون.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح المرفوضة في مخالفات البناء

بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لتقنين وضع المخالفات، ومن المقرر إعداد الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، تمهيدا لتطبيقه على أرض الواقع.

وأشار قانون التصالح الجديد، إلى أنه يجوز لذوي الشأن ممن رفضت طلبات التصالح لخاصة بهم، وتقنين أوضاعهم، طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم إلى لجان التظلمات المشكلة، طبقا لأحكام القانون المرافق خلال 30 يوما، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

طلبات التصالح

وأضاف قانون التصالح الجديد، أنه دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رفضت طلبات تصالحهم، وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، المشار إليه من التقدم بطلبات التصالح، وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.