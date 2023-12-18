جامعة المنيا تهنئ الرئيس السيسي: نجدد العهد لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

تقدم الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وعمداء الكليات وجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب وعاملين، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

استكمال بناء الجهورية الجديدة

وأكد «فرحات» أن جامعة المنيا وجميع منتسبيها يجددون للرئيس السيسي عهدهم في التفاني في خدمة مصر، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد بالصورة الديمقراطية المشرفة التي انحاز فيها الشعب بأغلبيته المطلقة وبوعيه وإدراكه لخطورة المرحلة الراهنة، وفي إرسال رسالة للعالم بثقته في قيادته السياسية وفي حكمته في إدارة البلاد والعبور بمصر نحو التقدم والازدهار، متمنيا للرئيس التوفيق والنجاح في فترة رئاسته الجديدة.