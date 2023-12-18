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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وكيل «مشروعات النواب»: مصر ستواصل البناء والتنمية بقيادة الرئيس السيسي

كتب:

ولاء نعمه الله
06:10 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
النائبة هالة أبوالسعد

النائبة هالة أبوالسعد

قالت النائبة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسهم في وصول المرأة المصرية لمراكز متقدمة في جميع المجالات، على مدار العشر سنوات الماضية.

الشعب اختار استكمال مسيرة البناء والعطاء مع الرئيس السيسي

وأضافت «أبوالسعد» لـ«الوطن»: «اختار الشعب استكمال مسيرة البناء والعطاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بذل قصارى جهده منذ توليه مسؤولية البلاد، فجاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 بإمضاء جميع المصريين الذى اصطفوا لاختيار رئيسهم لست سنوات مقبلة».

وأكدت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة من عمر مصر سنواصل فيها البناء والتعمير لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة على كل المستويات بقيادة الرئيس السيسي.

برنامج حياة كريمة يعد أحد أبرز النجاحات

أوضحت النائبة هالة أبوالسعد، أن التطور الذي شهده المجتمع المصري حقيقة مرئية أمام الجميع، سواء في مستوى الخدمات التي تقدم في مجالات الصحة والتعليم لجميع المواطنين، فضلا عن بناء شخصية الإنسان المصري ورفع درجة الوعي.

وقالت إن برنامج حياة كريمة يعد أحد أبرز النجاحات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، لا سيما وأنها حققت لكثير من المواطنين حياة كريمة.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.