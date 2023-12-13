حملة «يمامة»: الوطن يسلك درب الديمقراطية والمشاركة الفعالة

وجّهت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، التحية للشعب المصرى العظيم، الذى ضرب أروع الأمثلة فى حب الوطن، بمشاركته الحاشدة أمام مقار لجان الاقتراع إيماناً منه بأهمية المشاركة الإيجابية فى السباق الرئاسى. وقالت إن العملية الانتخابية تأتى فى وقت غاية فى الأهمية، نظراً لما يشهده المحيط الإقليمى من صراعات، وما يحيط بالعالم من أزمات عاصفة.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى، السكرتير العام للحزب، المتحدث الرسمى باسم الحملة لـ«الوطن»، إن المشاركة دليل على وعى المصريين وإحساسهم بالمخاطر التى دفعتهم للنزول أفواجاً إلى اللجان الانتخابية فى سابقة لم تحدث من قبل، لافتاً إلى أن تأكيد الهيئة الوطنية على انتهاء الأوراق المخصصة للتصويت قبل غلق اللجان، يؤكد أهمية حرص جموع الناخبين على المشاركة الفاعلة فى اختيار الرئيس المقبل.

وأضاف: «نثمن فى حزب الوفد هذا الإقبال الكبير خلال أيام الانتخابات، إذ إن مشاركة الشعب المصرى فى العملية الانتخابية رسالة قوية وواضحة للعالم، بأن مصر تسلك درب الديمقراطية والمشاركة الفعالة».

وأكد «الهضيبى» أن الانتخابات الرئاسية ظهرت بشكل مُرضٍ فى ظل الإشراف القضائى من الهيئة الوطنية للانتخابات وتأمين الشرطة المصرية، مشيراً إلى أن نسب المشاركة فى العملية الانتخابية تعكس مؤشراً على إدراك شعب مصر العظيم لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابى المهم، وأن الديمقراطية تعنى المشاركة وأن التغيير وتداول السلطة طريقه الوحيد صناديق الاقتراع.

ووجّه الشكر إلى الشعب المصرى العظيم، الذى أثبت أن عشقه لتراب الوطن يظهر وقت المحن والأزمات، ليعلن للعالم أجمع أن مستقبل بلاده لا يرسمه سوى المصريين.