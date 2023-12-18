رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أمين الفتوى بالإفتاء: صلاة الجمعة ليست واجبة على المسافر ولا الأنثى «فيديو»

كتب:

أحمد العانوسي
11:20 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
أحمد وسام

أحمد وسام

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجمعة تجب على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مقيم، خال من المرض ولا يوجد ما يقعده عن الذهاب إلى المسجد.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر أو الأنثى أو الصبي دون البلوغ، وهذا ليس معناه أن لا يؤديها كل منهم، لكن مستحب أن يؤديها، ويجب تدريب الصبي عليها قبل سن البلوغ، وكذلك المسافر وإذا حضر الجمعة في مكان ما يمكن أن يؤديها.

واستكمل: «صلاة الجمعة لا تجب عليهم لكنها تصح منهم، ففى حال قيامهم بأداء صلاة الجمعة، سواء المرأة أو الطفل أو المسافر، فلهم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالي».

اقرأ المزيد:

دار الإفتاء: لدينا خطة شاملة لتنمية الأسرة المصرية (فيديو)

ما حكم جمع الصلوات في وقت واحد؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب

مفتي الجمهورية: دار الإفتاء المصرية بيت خبرة متراكمة عبر التاريخ

ما حكم التشاؤم من شهر صفر؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب

أحمد المسلماني: دار الإفتاء المصرية ترد على الأسئلة بـ14 لغة مختلفة
بقلم أحمد العانوسي