أمين الفتوى بالإفتاء: صلاة الجمعة ليست واجبة على المسافر ولا الأنثى «فيديو»

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجمعة تجب على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مقيم، خال من المرض ولا يوجد ما يقعده عن الذهاب إلى المسجد.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر أو الأنثى أو الصبي دون البلوغ، وهذا ليس معناه أن لا يؤديها كل منهم، لكن مستحب أن يؤديها، ويجب تدريب الصبي عليها قبل سن البلوغ، وكذلك المسافر وإذا حضر الجمعة في مكان ما يمكن أن يؤديها.

واستكمل: «صلاة الجمعة لا تجب عليهم لكنها تصح منهم، ففى حال قيامهم بأداء صلاة الجمعة، سواء المرأة أو الطفل أو المسافر، فلهم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالي».