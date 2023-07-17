دار الافتاء توضح معنى «فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ»: هجرة عظيمة من الذنوب

تفصلنا أيام قليلة عن العام الهجري الجديد 1445، وهو ذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي تمثل حدثا تاريخيا فارقا في تاريخ الإسلام، ونقلة للمسلمين من الضعف إلى القوة والعزة، حيث انطلقت الدعوة إلى رحاب واسعة يُذكر فيها اسم الله عز وجل.

معاني الهجرة إلى الله

وقالت دار الإفتاء المصرية في معاني الهجرة النبوية الشريفة، إن معاني الهجرة إلى الله تعالي ليس فقط أن يهاجر المسلم من بلد إلى بلد كما فعل الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، بل أن يؤدى المسلم عمله على أكمل وجه وأن يبدع فيه، كما تتجلى المعاني في كل مواضع الأمر والنهي التي ذكرها الله ورسوله.

وأضافت «الإفتاء»، خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية، أنه إذا تمسك المسلم بمواضع الأمر والنهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز وأخذناها عن الرسول الكريم فإن في ذلك هجرة عظيمة إلى الله تعالى، وعملا بقوله: {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ} [الذاريات: 50].

الهجرة النبوية

وفي سياق متصل، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في حديث سابق عن العام الهجري الجديد ومعاني الهجرة النبوية: لتكن لنا في ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة موعظة حسنة، وذلك من المفارقات التي عقدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة.