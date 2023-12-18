رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

لن تعرفها.. كيف تغيرت ملامح طفلة «ذا فويس كيدز» أشرقت أحمد بعد 5 سنوات؟

كتب:

أحمد شعراني
10:54 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
أشرقت أحمد

أشرقت أحمد

تفاجأ عدد كبير من الجمهور بالتغير الكبير الملحوظ في شكل المطربة الطفلة أشرقت أحمد، وذلك بعدما شاركت لها إحدى الصفحات الكُبرى على موقع x، فيديو لها حاليًا مقارنة بفيديو من مشاركتها في أحد برامج المسابقات.

شاركت أشرقت أحمد في برنامج ذا فويس عام 2018، وأبهرت وقتها المشاهدين ولجنة التحكيم، بأدائها في أغنية الفنانة نجاة «أما براوة»، وحارب على ضمها له الفنان تامر حسني وقتها وصارت بينهما صداقة بعد ذلك، وتأهلت للمرحلة النهائية لكنها لم تفز باللقب.

بعد مرور 5 سنوات على البرنامج تغيَّرت أشرقت بشكل كبير، حيث كانت التعليقات على الفيديو عبارة عن «بقت عروسة» أو «معرفتهاش».

 

 

اقرأ المزيد:

أُصيب بمرض مزمن.. معاناة حمزة الغزالي طفل «ذا فويس كيدز» بسبب قصف غزة

«هكذا ننام تحت القصف».. حمزة الغزالي نجم «ذا فويس كيدز» ينشر صورا من منزله بغزة

جويرية حمدي نجمة ذا فويس كيدز تلتحق بكلية الألسن جامعة عين شمس

أمنية متسابق برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس كيدز خالد الفايد بعد اعتزاله الغناء
بقلم أحمد شعراني