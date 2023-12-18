لن تعرفها.. كيف تغيرت ملامح طفلة «ذا فويس كيدز» أشرقت أحمد بعد 5 سنوات؟

تفاجأ عدد كبير من الجمهور بالتغير الكبير الملحوظ في شكل المطربة الطفلة أشرقت أحمد، وذلك بعدما شاركت لها إحدى الصفحات الكُبرى على موقع x، فيديو لها حاليًا مقارنة بفيديو من مشاركتها في أحد برامج المسابقات.

شاركت أشرقت أحمد في برنامج ذا فويس عام 2018، وأبهرت وقتها المشاهدين ولجنة التحكيم، بأدائها في أغنية الفنانة نجاة «أما براوة»، وحارب على ضمها له الفنان تامر حسني وقتها وصارت بينهما صداقة بعد ذلك، وتأهلت للمرحلة النهائية لكنها لم تفز باللقب.

بعد مرور 5 سنوات على البرنامج تغيَّرت أشرقت بشكل كبير، حيث كانت التعليقات على الفيديو عبارة عن «بقت عروسة» أو «معرفتهاش».