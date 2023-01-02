محمد حماقي يروي قصة بكائه ببرنامج «ذا فويس».. فتاة على كرسي متحرك السبب

كشف الفنان محمد حماقي عن سبب بكائه ببرنامج «ذا فويس»، قائلا: «دخلت إحدى المتسابقات وكان صوتها جميلا فقررت ألف بالكرسي فتفاجأت أنها على كرسي متحرك، فتأثرت جداً وجلست بجوارها على سلم المسرح والتفت إليها باقي أعضاء اللجنة، ولكنها اختارتني أنا».

أحيانا نكون حاجة للدموع

وأضاف محمد حماقي، خلال الجزء الثاني من استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس: «بعد خروجها من المسرح بكيت بكاء شديدا تأثرا بها، وأنا دائما أترك دموعي، فأحيانا نكون بحاجة للدموع، فأنا أؤمن بأن المشاعر لا يصح أن نكتمها، فلا بد أن تتمرن دائما لأن المشاعر إذا تعطلت ستشعر بمشكلة كبيرة».

وعن بداياته الفنية، قال إنه عندما التحق بكلية التربية الموسيقية اكتشف أنه سيصبح مدرس موسيقى، وهذا لم يكن حلمه، فبدأ يسعى في كل الاتجاهات، حتى قابل طارق مدكور سنة 95، واقتنع به وقال له «سأجهزك»، وكان حينها يغني في أي مناسبة وأي رحلة، ولكن لم يغنِّ في استديو قط، متابعا: «فطارق جعلني أغني في الاستديو مع أي مطرب مثل مصطفى قمر وهشام عباس، وغيرهما».

عملت لفترة في فرقة مصطفى قمر

وتابع: «وحين كنت أتدرب طلب مني مصطفى قمر أن أسافر معه مهرجان جرش في فرقته، وبالفعل سافرت، وكنت مبهورا للغاية، وأتذكر في بروفة الحفلة وقفت على المسرح بمفردي، وجاء لي صديق بالفرقة وقال لي ستقف على هذه الخشبة بمفردك وتغني يوما ما، وعملت لفترة في فرقة مصطفى قمر، ولم أخجل من تلك الفترة؛ لأنها علمتني الكثير، وتعرضت لمواقف كثيرة دون التأثير المباشر علي».