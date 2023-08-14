جويرية حمدي نجمة ذا فويس كيدز تلتحق بكلية الألسن جامعة عين شمس

أعلنت جويرية حمدي نجمة ذا فويس كيدز، عن التحاقها بكلية ألسن عين شمس في الثانوية العامة، بعد ظهور نتيجة التنسيق بالمرحلة الأولى.

نتيجة نجمة برنامج ذا فويس كيدز

ونشرت جورية، صورة من استمارة الرغبات الخاصة بها، عبر حسابها الشخصي «انستجرام»، وقد ظهر قبولها في كلية ألسن عيد شمس .

معلومات عن جورية حمدي

جدير بالذكر أن جويرية حمدي حققت شهرة واسعة بعد التحاقها ببرنامج المسابقات ذا فويس كيدز عام 2016، واختارت الانضمام لـ فريق الفنان تامر حسني، خلال المسابقة، الذي قام بخطفها بعدما قدر موهبتها وجمال صوتها العذب، وقدمت باقة من أجمل الأغاني لـ أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وفيروز، وغيرهم من النجوم، وجاء أول عمل غنائي لها، كان أغنية الله شاهد، مع الفنان تامر حسني وأعضاء فريقه في البرنامج.

نجمة برنامج ذا فويس كيدز ترتدي الحجاب

وقد سبق وأعلنت نجمة برنامج ذا فويس كيدز «the voice kids»، ارتداءها الحجاب قبل العام الدراسي الجامعي الأول لها، إذ أكدت ارتدائها الحجاب واعتزالها الغناء بشكل نهائي.

وتحدثت جورية وقتها عن الحجاب قائلة: «قعدت أفكر في لبس الحجاب لمدة 6 شهور، هو فرض ربنا وهو أعلم بخلقه، خاصة إن ربنا بيختبرنا اختبار صعب اختبار في أكتر حاجة بنحبها وصعبة، إحنا كبنات بنحب نظهر جمالنا ونبينه، والحجاب اختبار وامتحان كبير بنجاهد فيه».