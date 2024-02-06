استخراج كارنية نقابة العلميين.. اعرف الأوراق المطلوبة والرسوم والمزايا

يهتم الكثيرون من خريجي الكليات العلمية الانضمام إلى نقابة المهن العلمية، للتمتع بحقوقها والحصول على مزاياها، لذا نستعرض خطوات استخراج كارنيه نقابة العلمين، والأوراق المطلوبة والرسوم الواجب سدادها.

الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام لنقابة العلميين

والعلميين الذين يمكنهم الانضمام لنقابة المهن العلمية، هم الفئة المشتغلين بالمهن العلمية التي تشمل «كيمياء، فيزياء، جيولوجيا، إدارة علمية، حاسب آلي، علوم طبية تطبيقية، علوم حياة» من خريجي كليات العلوم وكليات الحاسبات والمعلومات الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الدبلومات المهنية أو على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

خطوات استخراج كارنيه نقابة العلميين

بالنسبة لعضوية حديث التخرج، يتطلب اتباع الخطوات التالية:

- فيش جنائي موجه لنقابة المهن العلمية.

- أصل المؤهل الدراسي.

- عدد 3 صورة شخصية حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة موقف التجنيد.

- دفع رسوم مستحقة قدرها 180 فقط.

استخراج كارنيه نقابة العلميين لغير حديثي التخرج

- فيش جنائي موجه لنقابة المهن العلمية.

- أصل المؤهل الدراسي.

- عدد 3 صور شخصية حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة موقف التجنيد.

- سداد رسوم قدرها 180 جنيها و160 جنيها عن كل سنة سابقة.

تجديد اشتراك نقابة المهن العلمية

أوضحت نقابة العلميين عبر موقعها الرسمي أنه يمكن تجديد الاشراك في نقابة المهن العلمية عن طريق دفع الاشتراك السنوي ومقداره 180 جنيها إضافة إلى دفع 160 جنيهًا عن كل سنة سابقة إن وجد، دون تقديم أي مستندات جديدة.

ويمكن تجديد الاشتراك منزلك عن طريق الاتصال بمكتب خدمة الأعضاءالذي يقدم جميع شئون الاشتراكات بأعلى قدر من المهنية يمكنك الاتصال في مواعيد العمل على الرقم التالي: 034846003.

خدمات نقابة العلميي.. العلاج

وبمجرد الانضمام لنقابة العلميين واستخراج الكارنيه، يمكن للشخص التمتع بخدمات نقابة العلميين والتي تشمل التدريب والرحلات والحصول على الخدمة الطبية عن طريق المستشفيات المتعاقد معها ومعامل التحاليل الطبية والعيادات الطبية ومنافذ بيع الحلوى والغذاء.

معرض نقابة المهن العلمية

أنشأت نقابة المهن العلمية معرض المتعاونين والذي يقوم بعرض خدمات جميع المتعاونين مع نقابة المهن العلمية في مختلف المجالات «طبية وعلاجية - سلع معمرة - خطط تغذية - سلع المناسبات والمراحل المختلفة - أدوات علمية ومعملية - الإلكترونيات - الأثاث - خصومات التشطيبات»، ويمكن للمنضمين للنقابة الستفادة من هذه الخدمات بسهولة ويسر.

التدريب بنقابة العلميين

تقدم نقابة المهن العلمية باقة شاملة من الدورات التأهيلية لسوق العمل في مختلف المجالات التي يقدم عليها خريجي كليات العلوم، إضافة لتعاقدات تعليمية مختلفة مع كبار المؤسسات التعلميية، ومن أبرز الدورات التدربية التي قدمتها نقابة المهن العلمية هي، تدريب التركيبات العطرية والزيوت ومستحضرا التجميل.

معاش نقابة المهن العلمية

تقدم نقابة المهن العلمية حالياً معاشاً شهريا قدره 100 جنيه تسلم كل 3 أشهر، وتسعى النقابة لرفع المعاش بشكل واضح وجاد لائق برواد نقابة المهن العلمية.

الترفيه والرحلات بنقابة العلميين

قامت نقابة المهن العلمية بتوقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون الترفيهية والاجتماعية لتوفير سبل الراحة والترفيه لرواد نقابة المهن العلمية، ومن أهمها تعاقدات نادي الاتحاد السكندرية ونادي المعلمين نوادي التطبيقيين وسلسلة كافيهات سانتوس.

هدف نقابة العلميين

تسعى نقابة المهن العلمية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

- تنشيط البحث العلمي.

- نشر الثقافة العلمية بين العلميين.

- تقديم نموذج ريادي في تطوير البيئة العلمية والعملية.

- تأهيل العلميين لسوق العمل من خلال برامج تدريبية معتمدة.

- توطيد العلاقة بين خريجي كلية العلوم ونقابتهم من خلال رفع الثقة المتبادلة.

- المشاركة في الأعمال التي تخدم العلميين.

- الإسهام فى دراسة مشكلات الإنتاجية واقتراح الحلول لها.

- تقديم نموذج ريادي في تطوير البيئة العلمية والعملية.

- المشاركة المجتمعية للعلميين وتقديم كل الأنشطة التي تخدم الأعضاء وأسرهم.

- العمل على رفع المستوى الأدبي والفني والصحي والمادي لأعضاء النقابة.